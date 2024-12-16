Uyuşturucu zanlısı teminata bağlandı!

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Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma Tasarruf” suçlarından tutuklanan Abdullah Barmou sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Erkan Yılmaz mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, 7 Aralık’ta, saat 19.45’te, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekibinin devriyede bulunduğu bir sırada yol kenarında durmakta olan Gönyeli’de sakin Abdullah Barmou’nun üzerindeki siyah renk prada marka omuz çantası içerisinde ve üzerinde yapılan arama da omuzundaki prada marka çanta içerisinde yaklaşık 40 gram ağırlığında uyuşturucu madde tespit edildiğini söyledi. Polis, Barmou’nun Gönyeli Dumanlı sokaktaki 14 numaralı ikametgahında yapılan aramada ise ikametgahın salon kısmında komodin üzerinde 2 adet şeffaf naylon içerisinde yaklaşık bir buçuk gram ağırlığında uyuşturucu madde tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 8 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, 10 Aralık’ta gönüllü ifade veren zanlının suçunu itiraf ettiğini belirtti. Polis, 8 gün içerisinde analiz sonucunun çıktığını, bulunan maddenin hintkeneviri olduğunun teyit edildiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 40 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 150 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkışının yasaklanması ve haftada 2 gün ispat-ı vücut yapmasına emir verdi.