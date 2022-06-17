Uyuşturucu zanlısı teminata bağlandı

Ulukışla kavşağı yakınlarında narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda tasarrufunda Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 56 gr ağırlığında madde bulunan Y.S suçüstü hali gereği tutuklanarak tasarrufunda bulunan maddelere emare olarak el konulmuş ve 14.06.22 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 17.06.22 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde “kanunsuz Hint keneviri türü uyuşturucu madde alma ve tasarrufu” suçlamasıyla yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışı men edilerek teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı İlhan Damdelen, olgularla ilgili bilgi aktarmak üzere Polis memuru Hüseyin Özdesoy’ u tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık Polis yemin altında verdiği şahadetinde, 13.06.22 tarihinde Ulukışla kavşağında, şüpheli hareketleri nedeniyle zanlı kullanımındaki aracın kontrol amaçlı durdurulmak istenmesi üzerine zanlının araç içerisinden yeşil krem renginde dışarıya bir çanta attığının görüldüğünü ve devriye ekibi tarafından aracın durdurulduğunu söyledi.

Polislere direnen zanlının makul güç kullanılarak alıkonduğunu, birlikte çantanın atıldığı yere gidildiğini belirten tanık, zanlı huzurunda çanta içerisinde yapılan aramada 2 ayrı şeffaf naylon poşet içerisinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 56 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını ve suçüstü hali gereği zanlının tutuklandığını söyledi.

Zanlının aleyhine getirilen suçlamaları kabul ettiğini belirten tanık, beyanı doğrultusunda zanlıya bugün itibarıyla tasarrufunda kanunsuz olarak 56 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlamasıyla yazılı dava tebliğ edildiğini, zanlının suçlamaları kabul ettiği yönünde beyanda bulunduğunu söyledi.

Tahkikatın devam etmekte olduğunu ancak zanlının etki etme kısmının tamamlandığı yönünde beyanda bulunan tanık polis, yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC vatandaşı olan zanlının KKTC haricine çıkışı men edilerek teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgesini polise teslimi, 10 bin T.L nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 şahsın 100 biner T.L şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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17/06/2022 17:40