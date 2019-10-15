Uyuşturucu zanlısı teminata bağlandı!

Kamalı Haber

Şüpheli görülen araç içerisinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı Emre Şahin Lefkoşa’da, konu maddeyi ona verdiği iddiası ile tutuklanan zanlı Ümit Kabukçu ise Mağusa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Cemal Ramiz olguları aktardı. Polis, 11 Ekim 2019 tarihinde saat 18.30 sıralarında Mağusa - Lefkoşa anayolu Haspolat yol kavşağı üzerinde kullanımında bulunan araç ile şüpheli görülen zanlı Emre Şahin’nin Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince üzerinde ve aracında yapılan aramada sağ arka yolcu paspası üzerinde 277 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis, gönüllü ifade veren zanlı Emre Şahin’nin, konu maddeyi ayni gün zanlı Ümit Kabukçu’dan aldığını itiraf ettiğini söyledi. Polis, zanlı Ümit Kabukçu’nun ise Mağusa’da mahkemeye çıkarılarak, teminata bağlandığını belirtti. Polis, zanlı Şahin’in mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 2 gün en yapın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 3 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

15/10/2019 15:00