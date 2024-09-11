Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak!

Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısı'ndan tasarrufundaki uyuşturucu madde ile ülkemize giriş yapmak isterken suçüstü tespit edilerek tutuklanan zanlı Ahmet Çelebi bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Celal Durukan olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Ahmet Çelebi’nin “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Methamfetamine) İthal ve Tasarruf” suçundan methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının 7 Eylül 2024 tarihinde, saat 18:45 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu Güney Kıbrıs bölgesinden gelip yaya olarak KKTC’ye giriş yapan Ahmet Çelebi'nin tasarrufunda 9 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis zanlının suçüstü tutuklandığını ve mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 40 bin TL nakit teminat yatırması, 2 kefilin 500’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalamaları ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi. (Kamalı Haber)