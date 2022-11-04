Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak!

Gönyeli’de tasarrufundaki uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı Bayram Çolak bugün sabah teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olguları aktardı. Polis, 27.10.2022 tarihinde saat 14:30 raddelerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından, Gönyeli’de, Ulus Sokak’ta bulunan toprak alan içerisinde park halinde tespit edilen salon araç sürücüsü Bayram Çolak’ın (E-22) tasarrufunda yaklaşık 13 Gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde ve içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan öğütücünün bulunarak emare olarak alınmış olup Zanlı suçüstü hali gereği tutuklandığını anlattı. Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, ilerde davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 15 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

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04/11/2022 14:12