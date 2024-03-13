Uyuşturucu zanlısı yargılamayı cezavinde bekleyecek

(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da bulunan Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan geçerken 500 gram uyuşturucuyla yakalanan Lütfi Olkan dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Cemal Ramiz mahkemede olguları aktardı. Polis, 1 Mart 2024 tarihinde saat 20.30’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından GKRY’den gelerek Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapmak isteyen Zanlı Lütfi Olkan’ın kullanımındaki UD 589 plakalı araç içerisinde yapılan aramada, 500 gram ağırlığında hintkeneviri ve 350 Euro nakit para bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, suçüstü tutuklanan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi aynı gün Güney Kıbrıs’tan bir şahıstan Kuzeyde bir noktaya bırakmak için teslim aldığını söylediğini aktardı. Polis, zanlının uyuşturucuyu güneydeki şahsın isteği üzerine kuzeyde belirlenen noktaya bırakmak için 350 euro aldığını açıkladı. Polis, zanlının aldığı paranın üzerinde bulunarak, emare alındığını söyledi. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu ancak güneyle sıkı bağlantısı olduğunu ve neredeyse her gün giriş-çıkış yaptığını söyledi.

Polis, zanlının üzerinde bulunan miktarın fazla olduğunu, yargılanması halinde hapis cezası almasının büyük bir ihtimal olduğunu, bu nedenle yargılamadan kaçabileceğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.



