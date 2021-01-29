Uyuşturucu zanlısı yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

Gazimağusa Harika bölgesinde tespit edilen ve yanına yaklaşan polisleri görmesi üzerine üzerindeki uyuşturucu madde olduğuna inanılan maddeyi yere atan Nihat Arbak alıkonmuş ve yere atmış olduğu bir parça kâğıda sarılı sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 15 gr ağırlığında madde tespit edilerek emare alındıktan sonra suçüstü hali gereği adı edilen tutuklanmıştı.

21.01.21 tarihinden bugüne değin tutuklu bulunan zanlı bugün kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla hükümsüz tutuklu olarak iki ay süre ile merkezi ceza evine gönderildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Osman Üreten, olgularla ilgili verdiği şahadette, 21.01.21 tarihinde alınan bir bilgi ışığında öğle saatlerinde zanlının Harika cami önünde tespit edildiğini belirtti. Polisleri görmesi üzerine zanlının tasarrufunda bulundurduğu bir parça kâğıda sarılı maddeyi yere attığını, yapılan kontrolde kâğıt içerisinde sarılı sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 15 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını söyleyen tanık polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Zanlının ayni gün gönüllü bir ifade verdiğini, uyuşturucu maddeyi bir şahıstan 13 gr olarak aldığı yönünde itirafta bulunduğunu belirten PM Üreten, bugün itibarıyla zanlıya yazılı dava tebliğ edildiğini ve kabul yönünde cevap verdiğini söyledi.

Zanlının benzeri suçlardan sabıkaları olması yanında askıda 2 meselesi de olduğuna dikkat çeken PM Üreten, Devlet kimya laboratuvarından alınan raporda emare uyuşturucunun 16 gr 960 ml ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğunun belirlendiğini söyledikten sonra zanlının hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla ve her hâlükârda 2 ay’ı geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi yönünde emir verdi.(MHA)

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29/01/2021 17:34