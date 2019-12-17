Uyuşturucu zanlısı yeniden mahkemeye çıkarıldı

Ülkemize turist olarak Türkiye’den gelen zanlı Eyüp Beyazgül, bavulu içerisinde uyuşturucu madde bulunması üzerine yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fadıl Metin olayla ilgili bulguları aktardı. Metin, huzurda bulunan zanlı Eyüp Beyazgül’ün 13 Aralık 2019 tarihinde saat 10.30 sıralarında, Ercan Hava Limanı’ndan ülkemize giriş yapmakta olduğu sırada devriye gezen narkotik detektör köpeği Liz’in tepki vermesi üzerine üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 2 gram 623 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olan 3 adet sigara bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak tutuklanan zanlının gönüllü ifade verdiğini belirterek, turist statüsündeki zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 25 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Kamalı Haber

17/12/2019 17:02