Uyuşturucu Zanlısına 1 Gün Tutukluluk

İskele’de 3.02.21 tarihinde saat 16.00 raddelerinde kalmakta olduğu ikametgâhta narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 1 gr ağırlığında tütün ile karışık Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan Ürdün uyruklu Fıras Emad Eddin Al Qaq suçüstü hali gereği tutuklanarak bahse konu madde emare alındı.

Tutuklanan zanlıya Covid 19 tedbirleri gereği ayni gün yapılan PCR testi sonucunun henüz bir tatil sitesinin çıkmaması nedeniyle bugün 04.02.21 tarihinde Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yapılan duruşması iddia makamının talebi, savunma avukatının itirazda bulunmaması ve yargıcın izin vermesiyle gıyabında yapılarak hakkında bir gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Ahmet Özlemler, PM Osman Üreten’i şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Üreten yemin altında verdiği şahadetinde olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı.

PM Üreten, alınan bilgi ışığında 03.02.21 tarihinde saat 16.00 raddelerinde İskele ‘de bir tatil sitesi içerisinde zanlının kız arkadaşı ile birlikte tespit edilerek alıkonduğunu ve akabinde kalmakta olduğu ayni yerdeki bir apartmanın 105 numaralı dairesinde arama müzekkeresi tahtında arama yapıldığını söyledi.

Yapılan aramada tuvalet klozeti içerisine dökülmüş vaziyette Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan tütünle karışık yaklaşık 1 gr ağırlığında madde ve klozetin hemen yanında Hint keneviri türü uyuşturucu maddenin atılmazdan önce içerisinde bulunduğuna inanılan bir adet kareli kâğıt parçasının bulunarak emare alındığını söyleyen tanık polis, suç üstü hali gereği zanlının tutuklandığını belirtti.

Zanlının ayni gün polise gönüllü bir ifade verdiğini, bahse konu uyuşturucu maddeyi 3 gün önce 500 TL karşılığı bir gram olarak ismini bilmediği Nijeryalı bir şahıstan aldığını ve klozete kendisinin döktüğü yönünde itirafta bulunduğunu söyleyen tanık polis, emarelerin incelenmek ve analiz edilmek üzere bugün itibarıyla uzmana gönderildiğini, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibi yanında alınacak olan ifadeler de olduğuna değindikten sonra zanlı aleyhine 1 gün tutukluluk verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Seran Bensen zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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04/02/2021 14:29