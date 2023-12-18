Uyuşturucu zanlısına 3 gün tutukluluk

Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında 28 gram uyuşturucu madde ile yakalanan Hasan Dikkaya dün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Fezile Kesat olguları aktardı.

Polis, 18 Aralık 2023 tarihinde, saat 23.30 sıralarında, Lefkoşa’da İstanbul Sokak’ta RU006 plakalı aracıyla seyreden zanlının devriye gezen ekipler tarafından durdurulduğunu söyledi. Polis, zanlının aracında yapılan aramada 28 gram hintkeneviri ele geçirildiğini belirtti. Polis, sorgulanan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi Lefkoşa’da tanımadığı bir şahıstan aldığını söylediğini aktardı. Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu belirtti. Ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, aranan bir şahıs olduğunu kaydeden polis, zanlının ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının 3 süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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