Uyuşturucu zanlısına 5 gün tutukluluk!

 Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçuyla ilgili olarak tutuklanan zanlı mahkemeye çıkarıldı.

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13/01/2023

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Uyuşturucu zanlısına 5 gün tutukluluk!

 Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçuyla ilgili olarak tutuklanan zanlı Emeka Sunday Anyaeche mahkeme huzuruna çıkarıldı.

 Polis, zanlı Emeka Sunday  Anyaeche’nin Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, 10 ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilen huzur operasyonu'nda Lefkoşa’da bir otelde yapılan rutin kontrolde oda içerisinde polisi gören zanlı Emeka Sunday  Anyaeche’nin tasarrufundaki 4 gram ağırlığındaki hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu maddeyi tuvalete attığı esnada tespit edildiğini söyledi. Polis, tahkikatın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler soruşturulacak şahıslar olduğunu belirtip, zanlının 5 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Nil Elodie Çeliker, zanlının 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

(KAMALI HABER)

 

13/01/2023 13:09
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TAGS: uyuşturucu, tuvalet, zanlı,
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