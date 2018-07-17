Uyuşturucu zanlısına 6 gün ek tutukluluk

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda ele geçirilen yaklaşık 1 kilo ağırlığındaki uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi ithal ederek tasarrufunda bulunduran zanlı Raif Davulcular bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı…

Gamze PİR BAYKUR

PGM’ye bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz Cuma günü düzenlenen operasyon sonucunda ele geçirilen yaklaşık 1 kilo ağırlığındaki Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi Güney Kıbrıs’tan ithal ederek tasarrufunda bulunduran zanlı Raif Davulcular bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan zanlı Davulcular’ın tutukluluk süresi 6 gün daha uzatıldı.

Soruşturma devam ediyor…

Meselenin tahkikat memuru Mahir Türe, 13 Temmuz tarihinde alınan bir bilgide zanlı Raif Davulcular’ın evinde kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Ayni gün konu eve gidildiğinde zanlı Davulcular’ın konu evin avlusunun içerisinde arka tarafta bulunan yardımcı evin önünde tespit edildiğini belirten Türe, zanlının üzerinde yapılan aramada belinde takılı olan bel çantasında yaklaşık 500 mlgr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet öğütücü bulunduğunu açıkladı. Türe, akabinde yine zanlının evinin arka kısmında bulunan yardımcı evde yapılan aramada 31 adet ayrı ayrı streç naylonlara sarılı her biri 30 gram olmak üzere toplam 930 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Yine devam eden aramada konu ana evdeki buzdolabı üzerinde 1 adet hassas terazi ve 1 adet içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bulunduğunu belirten Türe, zanlının yatak odasında ise yaklaşık 2 gr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Türe, zanlı Davulcular’ın mesele ile ilgili olarak verdiği ifadesinde konu uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri 11 Temmuz tarihinde “Birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek” Güney Kıbrıs’a yayan olarak geçtiğini ve isim bazında belirtmiş olduğu bir kişiden 2 bin Euro karşılığında 1 kilo olarak aldığını ve ayni gün ayni şekilde KKTC’ye geldiğini ve uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri evine sakladığını itiraf ettiğini açıkladı.

Güneye geçtiği yeri gösterdi…

Polis Memuru Mahir Türe, zanlı Raif Davulcular’ın 14 Temmuz tarihinde mahkemeye çıkarılarak aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildiğini anımsattı. Alınan tutukluluk süresi içerisinde konu maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarı’na, streç naylonların ise PGM Parmak İzi İnceleme Şubesine gönderildiğini belirten Türe, zanlının cep telefonu ile ilgili olarak da görüşme dökümlerinin temin edilebilmesi için gerekli yazışmaların yapıldığını söyledi. Türe, zanlı Davulcular’ın 14 Temmuz tarihinde polise yardımcı olmak istediğini beyan etmesi üzerine polise güneye geçtiği yeri gösterdiğini belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ifade eden Türe, zanlının 8 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutukluk süresi uzatıldı…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Raif Davulcular’ın tahkikat maksatları bakımından 6 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.



