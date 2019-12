Uyuşturucu zanlısının dosyası kabarık!

23.11.19 ile 2.12.19 tarihleri arasında Gazimağusa’da meydana gelen kanunsuz sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde verme ve tasarruf suçlarıyla ilgili tutuklanan Savaş Kadı 4.12.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesi huzuruna çıkarılarak aleyhinde 2 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

O günden beri poliste tutuklu bulunan zanlı bugün 10.12.19 tarihinde yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı. İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Gökhan Yıldırım olgularla ilgili bilgileri anımsattı.

Yıldırım şahadetinde, 26.11.19 tarihinde alınan bir bilgi doğrultusunda H.H.H’ in tasarrufunda yaklaşık 9 gr sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunmasıyla başlatılan tahkikatın tamamlanması sonrasında zanlının H.H.H’ in hükümsüz tutuklu olarak 2 ay süreyle merkezi ceza evine gönderildiğine değindi. İlk nazarda sonuçlandığı düşünülen ancak 2.12.19 tarihinde H.H.H’ in yakalandığı tarihte kız kardeşinin evinin avlusunda yüksek miktarda uyuşturucu maddeyi zula yaptığına dair bilgi alındığına değinen Yıldırım, aynı gün konu ikametgâhta arama yapıldığını ve ikametgahın arka avlusunda ters çevrilmiş bir mangal altında yaklaşık 200 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare alındığını belirtti.

Bulunan söz konusu emare uyuşturucu madde ile ilgili olarak 3.12.19 tarihinde merkezi ceza evinde tutuklu bulunan H.H.H’ in mesele ile ilgili olarak sorgulandığına vurgu yapan Yıldırım, H.H.H’ in ikinci bir gönüllü ifade verdiğini ve mangal altında zula yaptığı uyuşturucu madde ile daha önce tasarrufunda bulunan 9 gr uyuşturucu maddeyi 23.11.19 tarihinde 150 gr olarak zanlı Savaş Kadı’dan aldığını itiraf ettiğini belirtti.

Bu bilgi ve ifadeler ışığında zanlının 3.12.19 tarihinde Gazimağusa’da tespit edilerek tutuklandığını ve üzerinde bulundurduğu cep telefonunu emare olarak aldığını söyleyen Yıldırım, zanlının aynı gün ikametgâhında arama gerçekleştirdiğini belirtti.

Herhangi bir ifade vermeyen ve kendisine suçu izah edildiği zaman H.H.H’ yi tanımadığını ve görüşmediği yönünde beyanda bulunduğunu belirten tahkikat memuru Yıldırım, zanlının cep telefonunda yapılan ilk görsel incelemede H.H.H’ nin vermiş olduğu ikinci gönüllü ifadesini teyit eder şekilde zanlı ile görüşmeleri olduğunun belirlendiğini söyledi.

Ele geçirilen emarelerin devlet kimya laboratuvarında incelendiğini belirten Yıldırım emare uyuşturucunun sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna dair bir rapor tanzim edildiğini belirtti.

Zanlı suçunu kabul etmedi

Zanlıya kanunsuz olarak 150 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddeyi tasarruf etme ve verme suçundan yazılı dava tebliğ edildiğini söyleyen Yıldırım zanlının davasına cevaben “kabul etmiyorum” dediğini belirtti.

Zanlının sabıkaları hayli kabarık

Zanlının 16 sabıkası olduğuna dikkat çeken Yıldırım, 1987 ve 2014 yılında iki benzeri sabıkası olduğu, 3 kez mahkeme emrine riayetsizlik ettiğini ve 2014 yılındaki uyuşturucu davasından 4 yıl hapislik cezası aldığını aktardı.

Zanlı davasını merkezi cezaevinde bekleyecek

KKTC vatandaşı ve KKTC’de yaşayan biri olan zanlının İngiltere’de yaşayan yakın akrabaları olduğuna dikkat çeken tahkikat memuru Yıldırım, zanlının serbest kalması halinde yurt dışına kaçma ihtimalinin yüksek olduğuna değinerek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla ve her hâlükârda 45 günü geçmemek şartıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesi yönünde emir verdi. (MHA)

10/12/2019 18:03