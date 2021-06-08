Uyuşturucu zanlısının tutukluluk süresi uzadı

Gazimağusa'da 04.06.21 tarihinde aldığı bir bilgiyi değerlendirerek tasarruflarında satışa hazır hale getirilmiş Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 50 gr 10 ml madde bulunan yabancı uyruklu Ayodele Ayomipo Ogundiya, Abiola Andrew Adeyemi ve Alemide Opeyemi Ogunfemi tutuklanmış ve bahse konu maddelere el konulmuştu.

Zanlılar 05.06.21 tarihinde kanunsuz Hint keneviri türü uyuşturucu madde alma, verme ve tasarruf suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Tutukluluk süreleri dolan zanlılar bugün 08.06.21 tarihinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak emarelerle ilgili uzman raporlarının henüz polisin eline geçmemesi nedeniyle tutukluluk süreleri üçer gün daha uzatıldı.

Polisin mesele ile ilgili soruşturması devam ediyor.(MHA)

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08/06/2021 18:20