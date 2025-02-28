Uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı

Girne’de 2 Ekim 2024’te bir petrol istasyonunda yaşanan cep telefonu hırsızlığıyla ilgili tutuklanan zanlı E.M.H.A.D.'nın (E-24) tasarrufunda uyuşturucu bulundu.

Polisin açıklamasına göre, sözkonusu şahsın tasarrufundaki çantada ve ikametgahında yaptılan aramalarda, yaklaşık 5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu, 2 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet hap, tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğu düşünülen bir adet ucu yanık sigara, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından temin edildiği değerlendirilen 8 bin 125 TL ile 20 Euro nakit para ele geçirildi.

Soruşturma devam ediyor.