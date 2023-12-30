Uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı

Güzelyurt’ta İ.A.’nın (E-20) ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan beş sigara izmariti bulunarak emare olarak alındı.

Dün meydana gelen olay sonrası bahse konu şahıs tutuklandı.

Diğer polisiye haber:

-Sağlık Kurulu raporunu sahteleyen şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı

Gönyeli’de, oturma izni alabilmek için önceden TC Sağlık Bakanlığı tarafından kendisine verilen ve sona eren Sağlık Kurulu raporunun tarihlerini değiştirerek, ilgili raporu muhaceret oturma izin sitesine gönderen Z.K.(K-23) tespit edildi.

Olay kasım ayı içinde meydana geldi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.