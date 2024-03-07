Uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı

Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi'nde Sulu Çember mevkiinde, devriye halindeki Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından, tehlikeli sürüş yaptığı gerekçesiyle durdurulan SZ 201 plakalı araç sürücüsü O.C.’nin (E-21) üzerinde ve aracında yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

O.C'nin tasarrufunda 2 gram Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan iki hap ve üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ile öğütücü tespit edilerek emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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