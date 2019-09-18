Uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı!

Girne’de K.Y.(E-47)’nin evinde dün 1 gram ağırlığında uyuşturucu bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yayımlanan basın bülteninde, Girne’de K.Y.(E-47)’nin ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığı belirtildi. K.Y tutuklandı.

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TASARRUFUNDA KİLSE ÇANI BULUNAN KİŞİ TUTUKLANDI

Bu arada, Ziyamet’te polis tarafından 27 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen operasyon sonucu İ.E.(E-45)’nin tasarrufunda bulunan eski eser nitelikli bir adet kilise çanı meselesinde zanlı olarak aranmakta olan M.B.(E-68) tespit edilerek tutuklandı.

Konular ile ilgili soruşturmalar devam ediyor.

18/09/2019 13:17