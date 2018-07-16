Uyuşturucudan 1 tutuklu

Güneşköy-Aydınköy arasında, Adıyaman Sokak’ta F.K.’nin (E-24) üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.



Polis, dün gece meydana gelen olayda F.K.’yi tutukladı.

Diğer polisiye haber:

GİRNE’DE BİR ARABAYA KASTİ HASAR VERİLDİ



Girne’de bir salon araca kasti hasar verme suçundan iki kişi tutuklandı.



Polisten verilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Girne’de Evliya Çelebi Sokak’taki bir apartmanın bodrum katındaki park yerinde bulunan Ahmet Yumuşak’a ait salon araca zarar verildi. Olayla ilgili C.Y.(E-20) ve C.M.(E-20) tutuklandı.