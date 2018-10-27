Uyuşturucudan 1 tutuklu

Gazimağusa’da dün 17:20-17:40 saatleri arasında C.I.O.’nun (E-33) evinde yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde kalıntıları bulunan bir öğütücü bulunarak emare olarak alındı. C.I.O. tutuklandı.

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SAHTE EVRAK DÜZENLEME VE TEDAVÜLE SÜRME

2018 Nisan ve Ekim ayları içerisinde, A.K.A.A.F.A. (E-17) ile M.K.M. (E-23), üniversitede hak sahibi olmak maksadı ile IELTS sınav raporunu A.K.A.A.F.A. adına düzenleyip sahteledikten sonra Girne’de faaliyet gösteren bir üniversitenin öğrenci işleri bölümüne vermek suretiyle tedavüle sürdükleri tespit edilerek tutuklandı.

GİRNE BÖLGESİNDE HIRSIZLIK

Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde Salı günü M.A.C. (E-37), oyun masası koltuğunun üzerinde bulunan, Kadri Ötre’ye ait cep telefonunu çaldı. M.A.C. tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

Öte yandan Alsancak'ta Salı günü bir otele giren Ö.C. (E-47), bar üzerinde bulunan bahşiş kutusu içerisinde muhafaza edilen 985 TL nakit parayı çalmaktan tutuklandı.