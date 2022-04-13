Uyuşturucudan 16 ay hapis cezası aldı

Lefkoşa’da, “Kanunsuz uyuşturucu madde sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde ithal, alma, tasarruf ve verme” suçları ile ilgili olarak yargılanan Mustafa Kuni, 16 ay hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanığın aleyhindeki kararı Yargıç Şerife Kâtip açıkladı.

Şerife Kâtip, sanığın işlediği suçların uzun süreli hapis cezası öngören çok ciddi suçlardan olduğunun altını çizdi.

Yargıç Kâtip, sanığın bulundurduğu uyuşturucu miktarının külliyatlı oluşunu, ticari amaçlı tasarruf etmesini aleyhine değerlendirdiklerini belirtti.

Kamu menfaati gereği bu tür suçlara mahkûmiyet verilirken, caydırıcı ceza uygulanması gerektiğini ve bu nedenle sanığı mahkûm olduğu suçlardan 16 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

Dava konusu olay nasıl olmuştu?

Narkotik tarafından 4 Ekim 2021 tarihinde alınan bir bilgide sanığın ikametgâhında uyuşturucu satışı yaptığı bilgisinin almıştı.

Polis, sanığın ikametgâhının önünde tespit etmiş ve üzerinde yapılan aramada 8 ayrı kâğıda sarılı yaklaşık 4 gram ağırlığında sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde, 860 Euro ve 940 TL nakit parayı emare almıştı. İkametgâhında yapılan aramada kâğıt parçaları ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan iki adet hassas terazinin bulmuştu. Gönüllü ifade veren sanık, konu maddeleri aranan bir şahıstan 30 gram olarak 250 Euro karşılığında satın aldığını, bir kısmını içtiğini, 10 gramının da satışını yapıp, 2 bin TL elde ettiğini beyan etmişti.

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13/04/2022 12:26