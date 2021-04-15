Uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı!

Girne’de dün sokağa çıkma yasağını ihlal eden bir kişinin aracında yapılan aramada, kanunsuz uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 23.45 sıralarında, Atatürk Caddesi üzerinde şüpheli vaziyette görülen ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden J.K.A.’nın (E-23) kullanımında bulunan araçta polis tarafından arama yapıldı.

Aramada, yaklaşık yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ve araçta yolcu olarak bulunan M.Y.I. (E-23) tutuklandı.

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15/04/2021 10:20