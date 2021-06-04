Uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı!

GİRNE VE LEFKOŞA'DA KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU...

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04/06/2021

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Uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı!

Girne’de dün H.H.A.A.'nın (E-20) kaldığı ikametgâhta mahkeme emri gereği polis tarafından yapılan aramada, saksı içerisinde ekili toplam iki kök hintkeneviri türü olduğuna inanılan bitki bulunarak emare olarak alındı. Söz konusu şahıs tutuklandı.
Lefkoşa’da ise dün D.P.J'nin (E-22) kaldığı ikametgâhta mahkeme emri gereği polis tarafından yapılan aramada satışa hazır vaziyette 16 paketten oluşan yaklaşık 5 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare olarak alındı. 
Adı geçen kişiyi tutuklayan polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

04/06/2021 12:52
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TAGS: uyuşturucu, lefkoşa, girne
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