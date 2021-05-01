Uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı!

Gazimağusa’da dün bir yurt odasında yapılan aramada tasarruflarında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 3 gr ağırlığında madde bulunan GKRY vatandaşı Andreas Georgiou (E-24) ve kız arkadaşı İngiliz vatandaşı Reighn Achilles Kim Grooke suçüstü tutuklandı.

Zanlılar kanunsuz Hint keneviri suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edildi.

Polis memuru Mustafa Kavaz’ı yemin altında verdiği şahadetinde, zanlıların dün Gazimağusa’da bir öğrenci yurdu önünde tespit edilerek alıkonduklarını, akabinde kalmakta oldukları yurt odasında yapılan aramada balkon bölümünde yerde bir poşet içerisinde şeffaf naylon poşet parçasına sarılı Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 3 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını ve suçüstü hali gereği zanlıların tutuklandığını söyledi.

Yapılan muhaceret kontrolünde zanlıların KKTC’ye yasal yollardan giriş yaptıklarına dair herhangi bir kayıt bulunmadığına ve yanlarında herhangi bir seyahat belgesi bulundurmadıklarına vurgu yapan tanık polis, zanlıların KKTC’ye nereden, nasıl ve ne şekilde geçiş yaptıklarına dair kesin bir bilginin henüz elde edilemediğini söyledi.

Zanlıların KKTC’ye nasıl geçtikleri ile ilgili beyanlarının ne olduğu sorusu üzerine cevap veren tanık polis, zanlıların GKRY’ den KKTC’ ye geçiş yaptıkları yönünde beyanları olduğunu ancak hangi yerden ne şekilde geçtikleri ile ilgili bir bilgi elde edilemediğini söyledi.

Tahkikatın yeni olduğunu, emarelerin incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderildiğini, alınması gereken ifadeler yanında bölgede kamera görüntüsü olup olmadığının araştırılacak olması yanında cep telefonlarının de inceleneceğine vurgu yapan tanık polis, zanlıların KKTC’ye ne şekilde, nasıl ve nereden geldiklerinin de araştırılacak olması nedeniyle zanlılar aleyhine 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Ayşen Toroslu, zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.(MHA)

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01/05/2021 14:07