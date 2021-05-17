Uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı!

Girne’de dün polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sırasında 2 kişinin üzerinde kanunsuz uyuşturucu madde tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 19.30 sıralarında sokağa çıkma yasağı kapsamında polis tarafından gerçekleştirin denetimler sonucu A.A.A.’nın (E-33) kullanımında bulunan araç kontrol maksatlı durduruldu.

Bu sırada, bahse konu şahıs ve araçta yolcu olarak bulunan C.H.C’nin (E-24) şüpheli hareketleri üzerine söz konusu kişiler üzerinde arama yapıldı.

Aramada, A.A.A.’nın tasarrufunda, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan üç adet hap ve C.H.C.’nin tasarrufunda ise yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

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17/05/2021 14:56