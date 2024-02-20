Uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı!

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Dörtyol’da dün, saat 18:00 sıralarında, B.R.(E-33)’nin ikametgahında yapılan aramada, 28 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 3 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir adet hassas terazi tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen S.B.(K-35) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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