Uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı

 Lefkoşa’da dün kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan iki kişi tutukladı.

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21/12/2024

Uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı

 Lefkoşa’da dün kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan iki kişi tutukladı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, saat 14.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, B.C.W.E’nin (E-24) kaldığı ve E.M.B’nin (K-24) misafir olarak bulunduğu evde yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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TAGS: haber, kıbrıs
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