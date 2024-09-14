Uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı’da Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli görülen 26 ve 29 yaşlarındaki iki erkek şahıs üzerinde yapılan aramalarda, “kanunsuz uyuşturucu madde” tespit edildi; söz konusu iki şahıs tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre dün, saat 13.30 sıralarında, Küçük Kaymaklı’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, bulunduğu apartmanda şüpheli görülen O.M.E.’nin (E-26) üzerinde arama yapıldı. Aramada, şahsın tasarrufunda yaklaşık 300 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü ile yaklaşık 100 miligram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare alındı.

Aynı gün, saat 14.00 sıralarında, Küçük Kaymaklı’da, polis ekipleri tarafından bulunduğu araç içinde şüpheli görülen P.C.A.’nın (E-29) üzerinde ve aracında da arama yapıldı. Şahsın tasarrufunda yaklaşık 300 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 1.500 TL nakit para tespit edilerek emare alındı.

Akabinde, P.C.A’nın ikametgahında yapılan aramada ise, satışa hazır şekilde paketlenmiş yaklaşık 15 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde daha saptandı.