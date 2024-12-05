Uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı

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05/12/2024

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Uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı

 Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi, iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 13.30’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından G.T.M.A. (E-20) ve A.A.K.F’nin (E-22) kalmakta oldukları evde yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas tartı cihazı ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği tespit edilen toplam 2 bin TL nakit para bulundu.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

Diğer polisiye haber:

Girne’de izinsiz alkol satan işletmeciye yasal işlem

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekipleri tarafından eğlence mekanları ile alkollü içki satışı yapılan işletmelere yönelik yapılan denetimlerde, bir işyerinin yetkili makamdan alınmış geçerli alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde, alkollü içki tasarruf edip satışa sunduğu tespit edildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, bahse konu işletmeci aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Soruşturma devam ediyor.

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TAGS: uyuşturucu, haber, kıbrıs
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