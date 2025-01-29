Uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı

Güzelyurt ve Gemikonağı’nda dün, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan iki kişi tutuklandı.

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29/01/2025

Uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı

Güzelyurt ve Gemikonağı’nda dün, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan iki kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Güzelyurt’ta devriye halinde olan polis ekibi tarafından park halindeki araç içerisinde şüpheli olarak görülen Y.D’nin (E-40) üzerinde ve konu araçta arama yapıldı. Aramalarda söz konusu şahsın tasarrufunda, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sigara izmariti bulundu.

Gemikonağı’nda ise G.Y’nin (E-23) evinde polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve öğütücü bulundu.

Meselelerle ilgili söz konusu şahıslar tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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TAGS: uyuşturucu, haber, kıbrıs
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