Uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da şüpheli hareketler sergilenmesi üzerine yapılan aramada iki kişi uyuşturucu tasarrufundan yakalandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi’nde saat 19.00 sıralarında devriye gezen Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri, park halindeki araçta yolcu olan G.K.’nin (K-19) araçtan inerek bir paketi dışarıya bırakması ve şüpheli hareketler sergilemesi üzerine söz konusu şahıs ve araç sürücüsü T.K.’yi (K-30) alıkoydu.

Aracın dışına bırakılan pakette ise yaklaşık 60 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde tespit edildi. Olayla ilgili olarak G.K. ve T.K. tutuklandı, soruşturma devam ediyor.