Uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı!

Gazimağusa narkotik ve kaçakçılığı önleme ekipleri tarafından dün bir ikametgahta yapılan aramada tasarrufunda Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 6 gr ağırlığında madde bulunan C.E. ve mesele ile ilgili bağlantısı olduğuna inanılan G.K. tutuklandı.

Zanlılar bugün Gazimağusa kaza mahkemesinde “kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf” suçlamasıyla nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Çaltılı, olgularla ilgili bilgi vermek suretiyle polis memuru İbrahim Gökova’yı tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde alınan bilgi ışığında dün saat 16.30 raddelerinde, zanlı C.E. kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, çalışma masası üzerinde satışa hazır paketler içerisinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 6 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını ve suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Sürdürülen soruşturmada zanlı C.E. bahse konu uyuşturucu maddeyi 14 Nisan tarihinde zanlı 2’ den aldığı yönünde beyanda bulunması üzerine ayni gün zanlı G.K. de tespit edilerek tutuklandığını söyleyen tanık, her iki zanlının itiraf niteliğinde gönüllü birer ifade verdiklerine değindi.

Tahkikatın yeni başladığını ifadelerin teyit ve tekziplerinin tamamlanamadığını, emarelerin de hafta sonu olması nedeniyle uzmana gönderilemediğine dikkat çeken tanık, tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verilmesini talep etti

Huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren yargıç Umut İnan, zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

Bu habere tepkiniz:



16/04/2022 14:01