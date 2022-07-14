Uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı!

İskele'de ve Gazimağusa'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından operasyonda 2 kişi uyuşturucudan tutuklandı.

İskele’de, dün M.Y.(E-22)’nin kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; yaklaşık 10 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, saksılarda ekili boyları yaklaşık 2 cm uzunluğunda 15 adet hintkeneviri olduğuna inanılan bitki, yaklaşık yarım kilo ağırlığında hint keneviri tohumu, üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet hassas terazi ile bitki yetiştirme ve bakımında kullanılan muhtelif malzemeler bulunarak emare olarak alındı.

Ayrıca Gazimağusa’da dün saat 21:15 sıralarında, Aslancık Sokak üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen A.T.(E-23)’nin üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 28 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.

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14/07/2022 14:50