Uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı!

 Hamitköy ve Gönyeli’de uyuşturucudan iki kişi tutuklandı.

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03/06/2021

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Uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı!

 Hamitköy ve Gönyeli’de uyuşturucudan iki kişi tutuklandı.

Polis bültenine göre, dün saat 14.30’da Hamitköy’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından D.A.E.’nin (E-24) kaldığı evde yapılan aramada, satışa hazır hale getirilmiş paketler halinde, yaklaşık 31 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 10 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

Gönyeli’de ise dün 18.00 sıralarında, F.C.I.’nın (E-30) evindeki aramada, yaklaşık yarım gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi ve emare alındı.

Polis her iki şahsı da tutukladı ve haklarında soruşturma başlatt

03/06/2021 15:22
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TAGS: uyuşturucu, lefkoşa, Hamitköy, gönyeli
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