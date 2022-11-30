Uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Lefkoşa’da dün düzenlenen operasyon sonucunda üzerlerinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan iki kişi tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, A.A.(E-23) ve G.G.(E-26)’nin tutuklandığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

-Süpermarketten 11 bin TL değerinde içki çalan 1 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da bulunan bir süpermarkete müşteri olarak giden ve toplam değerleri 11 bin 160 TL olan 6 şişe alkollü içkiyi alıp ödeme yapmadan çıkan 1 kişi tespit edilerek tutuklandı.

Polis açıklamasına göre pazartesi günü yaşanan ve C.İ.M.(E-23)’nin tutuklandığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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30/11/2022 17:22