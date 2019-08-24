Uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı!

Bafra Halk Plajı’nda dün gece düzenlenen “Maki Festivali”nde, bölgede devriye halinde bulunan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli vaziyette görülen 2 kişi üzerinde uyuşturucu bulundu.

A.A.A.J.’nın (E-23) üzerinde yapılan aramada yaklaşık 4 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve A.B.E.’nin (E-28) tasarrufunda ise içerisinde tütünle karışık uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet sarma sigara tespit edilerek, emare olarak alındı.

Adı geçen 2 kişi ise tutuklandı.