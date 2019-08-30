Uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı!

Lefkoşa - Güzelyurt anayolu üzerinde, polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sırasında, iki kişi uyuşturucudan tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 16.00 sıralarında, Lefkoşa - Güzelyurt anayolu üzerinde, polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sırasında, E.D.’nin (E-35) kullanımında bulunan ve S.K.’nin (E-35) yolcu olarak bulunduğu araç kontrol amaçlı durdurularak yapılan aramada, S.K’nin tasarrufunda yaklaşık yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı. S.K ve E.D tutuklandı.