HABER KIBRIS

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Uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı!

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30/08/2019

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Uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı!

Lefkoşa - Güzelyurt anayolu üzerinde,  polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sırasında, iki kişi uyuşturucudan tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre,  dün saat 16.00 sıralarında,  Lefkoşa - Güzelyurt anayolu üzerinde,  polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sırasında, E.D.’nin (E-35) kullanımında bulunan ve S.K.’nin (E-35) yolcu olarak bulunduğu araç kontrol amaçlı durdurularak yapılan aramada, S.K’nin tasarrufunda yaklaşık yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı. S.K ve E.D tutuklandı.

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TAGS: uyuşturucu, haber, kıbrıs
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