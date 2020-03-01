Uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı

Gazimağusa'da, dün saat 17.00 sıralarında, Akyar Sınır Kapısı’nda Z.D.’nin (E-39) üzerinde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunmuştur. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Lefkoşa'da, dün saat 16.30 sıralarında, Y.M.A.E. (E-26) yönetimindeki araçla bir başka araca arkadan çarpması sonucunda bir trafik kazası meydana gelmişti. Kaza sonrasında polis tarafından şüpheli görülen şahsın üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda 3 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap ile yeşil reçeteye tabi 23 adet hap bulunmuştur. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

01/03/2020 12:55