Uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı!

Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli görülen G.T.M.’nin (E-23) üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Dün saat 14.30’da gerçekleşen olayın ardından mesele ile ilgili yürütülen soruşturmada, olayla bağlantısı olduğu düşünülen B.D.M.(E-21) ve P.C. (E-28) tespit edildi.

B.D.M.’nin ikametgahında yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve elektronik hassas terazi bulunarak emare olarak alındı.

Tüm zanlılar tutuklandı.

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19/06/2021 11:56