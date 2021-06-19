Uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı!

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19/06/2021

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Uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı!

Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli görülen G.T.M.’nin (E-23) üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. 
Dün saat 14.30’da gerçekleşen olayın ardından mesele ile ilgili yürütülen soruşturmada, olayla  bağlantısı olduğu düşünülen B.D.M.(E-21) ve P.C. (E-28) tespit edildi. 
B.D.M.’nin ikametgahında yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve elektronik hassas terazi bulunarak emare olarak alındı. 
Tüm zanlılar tutuklandı. 

19/06/2021 11:56
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TAGS: uyuşturucu, lefkoşa
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