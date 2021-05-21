Uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı!

Polis dün uyuşturucu tasarrufundan 3 kişiyi tutukladı.

Polis Basın Bülteni’ne göre dün 16.30 sıralarında, Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından İ.A.K’nın (K-39) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada; yaklaşık 40 gram ağırlığında meteamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, türü uyuşturucu içerdiğine inanılan 3 adet MDMA türü hap, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan naylon, kağıt parçası, ampül, pipet ve çakmak bulunarak emare olarak alındı.

Yine dün 08.30 sıralarında, Kumyalı’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından L.N.M’nin (E-42) üzerinde yapılan aramada; yaklaşık bir gram ağırlığında meteamphetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise iki ayrı bidon içerisinde uyuşturucu yapımında kullanıldığına inanılan sıvı maddeler, yaklaşık 200 miligram ağırlığında meteamphetamine, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet tabak bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan C.L.E.(K-31) tutuklandı.

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21/05/2021 12:57