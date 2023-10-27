Uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 14.30 sıralarındaki operasyon kapsamında, H.Ş.’nin (E-34) kullanımındaki araçta yapılan aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet kağıt parçası bulunarak, emare olarak alındı.

Mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen İ.D.(E-36) ve B.L.’nin (K-35) tasarruflarında, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan muhtelif ebatlarda 7 adet kağıt parçası ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 400 TL nakit para bulunarak, emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Diğer polisiye haberler:

-Üniversite çalışanı 6 öğrenciden toplam 21 bin dolar çaldı

2023 yılı içerisinde Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir üniversitede çalışan O.S.’nin (E-38), 2022-2023 yılı öğretim ücreti karşılığında altı öğrenciden temin ettiği toplam 21 bin ABD doları parayı, üniversite muhasebesine yatırmayıp, çaldığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen Z.Ö.(E-29) tutuklandı.

İkamet izinsiz 2 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda herhangi bir yasal statüsü olmayan ve ikamet izinsiz 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, söz iki kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Polise yalan beyanda bulunan ve ikamet izinsiz olduğu tespit edilen kişi tutuklandı

Yeşilyurt’ta 20 Ekim’de saat 21.00 sıralarında, Ecevit Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada kazaya methaldar JV 041 plakalı araçta yolcu olarak bulunan E.K.’nin (E-52) olayla ilgili yalan beyanda bulunduğu tespit edildi.

E.K’.’nin, JV 041 plakalı araç sürücüsünün gerçekte H.T.(E-30) olduğunu bildiği halde, polise yalan beyanda bulunarak, konu aracı kullanan şahsın M.K.(E-47) olduğu yönünde polise ifade verdiği belirlendi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken, yapılan muhaceret kayıtlarında E.K.’nin (E-52) ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı ve ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilerek, tutuklandı.

-Seyir halindeki araçta yangın

Gönyeli’de dün saat 22.00 sıralarında Kasırga Sokak'ta, Princess Osayekemwen Osahon’a ait HL 171 plakalı araçta seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen motorundaki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, söz konusu aracın motor kısmındaki elektrik ile plastik aksamları ve üst kapağı yanarak, zarar gördü.