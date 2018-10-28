Uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı

Girne’de 2 kişi, evlerinde ve araçlarında bulunan uyuşturucu nedeniyle tutuklandı.



Polisin açıklamasına göre, E.S. A. (E-28) ve A.S.O.’nun (E-21) kaldığı ikametgahta ve E.S.A’ya ait araçta dün yapılan aramada yaklaşık 4 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 8 adet içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara ve 2 adet öğütücü bulundu.



Güzelyurt’ta ise şüpheli görülen K.K.’nın (E-38) üzerinde ve kullanımında bulunan araçta yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet sigara izmariti ele geçirildi. Adı geçen şahıs tutuklandı.



Her iki olayla ilgili soruşturma sürüyor.