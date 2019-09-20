Uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı!

Dipkarpaz’da dün polis ekibi tarafından gerçekleştirilen devriye sırasında, S.H’nin (E-23) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 adet bütün, bir adet de içilmiş sarma sigara bulunarak emare alındı.

Bahse konu şahıs ile araçta yolcu olarak bulunan İ.A (E-22) ve S.M (E-21) tutuklandı.

Diğer polisiye haber:

HIRSIZLIK VE KASTİ HASAR...

Kalecik'te önceki gün bir işyerine ait ahşap elektrik direği üzerinde takılı bulunan 960 metre uzunluğundaki bakır kablo kesilerek çalındı.

Polisin yürüttüğü soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen E.Ç (E-28) tutuklandı.

20/09/2019 16:36