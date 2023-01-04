Uyuşturucudan 4 kişi tutuklandı

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04/01/2023

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Uyuşturucudan 4 kişi tutuklandı

 Girne’de  dün polis tarafından yapılan operasyon sonucu M.E.(E-30)’nin üzerinde yapılan aramada; yaklaşık 5 miligram ağırlığında “Metamfetamin” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

Yapılan ileri soruşturmada mesele ile bağlantılı olarak R.A.(E-47), I.T.(E-44) ve U.G.(E-22)’nin bulundukları ikametgahta yapılan aramada, I.T.’nin tasarrufunda yaklaşık yarım gram ağırlığında “Metamfetamin” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan rulo şekline getirilmiş iki adet banknot ile bir adet cam pipo bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devamediyor.

04/01/2023 10:55
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TAGS: uyuşturucu, haber, kıbrıs
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