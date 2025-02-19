Uyuşturucudan 4 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da, saat 21.30’da gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde, kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü Y.Ç’nin (E-29) araçtan indiği sırada üzerinden düşürdüğü kağıt parçasında inceleme yapıldı. İncelemede, kağıt içerisinde bir miktar uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve araçta yolcu olarak bulunan E.A’nın (E-18) üzerinde yapılan aramada ise, tasarrufunda bir miktar uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi.

Bahse konu şahıslar ve araçta yolcu olarak bulunan M.C.K.(E-26) ile A.G.(E-24) de tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.