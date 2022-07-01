Uyuşturucudan 4 kişi tutuklandı

İskele’de 4 kişi uyuşturucu madde tasarruf ziraat ve tasarrufundan tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 00.10 sıralarında, İskele’de bir polis ekibi almış olduğu şikayet üzerine A.A.(E-32), S.S.(K-33), P.B.(E-20) ve A.H.B.'nin (E-41) kalmakta oldukları ikametgahta, saksı içerisinde ekili bir kök hintkeneviri olduğuna inanılan bitki tespit ederek, emare olarak alındı.

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Hırsızlık

Lefkoşa’da, Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren bir markete dün gece müşteri olarak giden P.K.K.'nin (E-23) marketten almış olduğu 2 şişe alkollü içkiyi tasarrufundaki çanta içerisine sakladıktan sonra, kasada ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edildi.

27 Haziran’da Girne’de Sedat Semavi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir mağazadan kadın elbisesi ve bikini çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.N.(K-22) tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

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01/07/2022 14:55