Uyuşturucudan 5 kişi tutuklandı

Lefkoşa ve Güneşköy’de, dün, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan beş kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından M.G’nin (E-32) evinde yapılan aramada, tasarrufunda içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık bir sarma sigara bulundu.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

- Şüpheli hareketleri ele verdi

Güneşköy’de, saat 17.00 sıralarında, polis tarafından trafik kontrolü yapıldığı sırada yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullandığı tespit edilen sürücü K.O'nun (E-19) aracı durduruldu. Sürücü rapor edildiği esnada, araçta yolcu olarak bulunan E.O. (E-19), şüpheli hareketlerde bulununca üzerinde, araçta ve diğer yolcular üzerinde arama yapıldı.

Aramalarda, E.O’nun tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve öğütücü, diğer yolcu N.B’nin (K-18) tasarrufunda ise içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü bulundu.

K.O., E.O., N.B. ve araçta yolcu olarak bulunan F.O.(E-19) tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.