HABER KIBRIS

Uyuşturucudan 6 Kişi Tutuklandı

Uyuşturucu madde tasarrufu ile ilişkili olaylardan 6 kişi tutuklandı.

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28/09/2018

Uyuşturucudan 6 Kişi Tutuklandı

Polisten verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da S.I. (E-36)’nın kalmakta olduğu ikametgahta 40 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir adet hassas terazi bulundu. 

Lefkoşa - Güzelyurt anayolu girişinde trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında kontrol amaçlı durdurulan H.D.(E-26)’nin kullanımında buluna araçta yolcu olarak bulunan  H.T. (E-27), tasarrufunda bulunan yaklaşık 1 gram ağırlığındaki sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi yol kenarına atarak araçtan kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.

Mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen E.Y. (E-30)’nin Gönendere’deki ikametgahında yapılan aramada yaklaşık 20 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Adı geçen zanlılar ile Gönendere’deki evde yapılan arama sırasında evde bulunan E.T.(E-25) ve M.K.(E-20) tutuklandı.

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BİR CÜRÜM İŞLEMEK KASTIYLA KONUTA GİRME 

Gazimağusa’da, Akçadağ Sokak üzerinde bulunan bir daireye dün 03:30 sıralarında pencereden giren  A.A. (E-52), ev sahibinin kendisini fark etmesi üzerine olay yerinden kaçtı. Ancak zanlı ardından tutuklandı.

HIRSIZLIK

Türkmenköy’de hurda vaziyette bulunan bir araçtan klima fan kapağı çaldığı gerekçesiyle N.D.(E-44) tutuklandı.

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TAGS: uyuşturucu, haber, kıbrıs
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