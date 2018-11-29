Uyuşturucu'dan 6 kişi tutuklandı

Polis, Ercan Havalimanı’dan ülkeye giren bir yolcunun üzerinde ve Yeniboğaziçi’ndeki bir evde yaptığı aramada uyuşturucu madde içerdiğine inanılan çok sayıda hap ele geçirdi, toplam altı kişiyi tutukladı.



Polis basın bültenine göre, dün saat 13.00’te Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giren Ç.B.’nin (E-32) üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 2 hap bulunarak emare alındı. Zanlı tutuklandı.



Öte yandan yine dün saat 15.00 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde M.G.’ye (E-42)ait evde yapılan aramada ise MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 368 hap bulunarak emare alındı.



Polis, M.G. yanında meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan R.K.(E-48), M.K.K.(E-46), G.G.(E-22) ve Y.D.’yi (K-47) de tutukladı.



