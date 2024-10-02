Uyuşturucudan 8 tutuklu

Gönyeli, Gemikonağı ve İskele’de dün, uyuşturucu madde tasarrufu suçundan toplam sekiz kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün Gönyeli Yenikent’te, M.İ.H.M.’nin (E-53) evinde yapılan aramada, saksıya yerleştirilmiş Hint keneviri türü olduğuna inanılan bitki, yaklaşık 4 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir metal arama dedektörü bulunarak emare alındı. M.İ.H.M. tutuklandı.

-Gemikonağı

Gemikonağı’nda ise, Şht. Salahi Mehmet Sokak'ta devriye halinde bulunan Güzelyurt Polis Müdürlüğü'ne bağlı Lefke Polis Karakolu ekipleri tarafından tespit edilen J.H.R.N.’nin (E-24) şüpheli hareketleri sonucu üzerinde ve evinde arama yapıldı. Aramada, yaklaşık 14 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde, içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan elle sarılmış bir sigara, bir öğütücü ve bir hassas terazi bulunarak emare olarak alındı. J.H.R.N. ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan M.B.S.(E-22), C.S.M.(E-23) ve S.M.(E-23) ise tutuklandı.

Gemikonağı’nda ayrıca saat 23.10 sıralarında, Ecevit Caddesi üzerinde, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan rutin trafik kontroller sırasında, kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü O.A.’nın (E-35) şüpheli hareketleri üzerine aracında ve üzerinde arama yapıldı. Aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde türün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan elle sarılmış bir sigara bulunarak emare alındı ve bahse konu kişi tutuklandı.

-İskele

Öte yandan, dün saat 17.00 sıralarında İskele’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, B.A.(E-28) ve M.B.’nin (K-22) tasarruflarında yaklaşık 10 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 1 gram ağırlığında MDMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı ve bahse konu kişiler tutuklandı.